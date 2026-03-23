23.03. Metall Zug: Ergebnis 2025 
       KOF Consensus Forecast
       BFS: Logiernächte Februar 
       IAZI: Welche Wege aus der Wohnungskrise? 
       Belimo: GV 
       Sonova: Strategy Update 

24.03. Curatis: Ergebnis 2025
       Inficon: Ergebnis 2025 
       MCH: Ergebnis 2025
       Newron: Ergebnis 2025
       Skan: Ergebnis 2025 
       SIX: Ergebnis 2025 
       LGT Bank AG: Ergebnis 2025 
       SNB: Zahlungsbilanz Q3
       Migros: BMK 2025
       BAK Economics: Prognosen in Zeiten des Krieges 
       Aéroport International de Genève: Jahres-MK 
       Axpo: Präsentation Studie zu Versorgungssicherheit  
       Bellevue: GV 
       Interpharma: Tag der pharmazeutischen Industrie
       Oerlikon: GV 
       Schindler: GV 
       Sika: GV 

25.03. Orior: Ergebnis 2025 
       Vaudoise: Ergebnis 2025 
       UBS-CFA Index März
       Swisscom: GV 

26.03. Bajaj Mobility: Ergebnis 2025
       BLKB: Ergebnis 2025 
       GAM: Ergebnis 2025
       Warteck Invest: Ergebnis 2025
       Zürcher Bankenverband: Studie Zürcher Bankensektor 
       UBS Real Estate Focus 2026 
       EEII: aoGV zu Übernahme Jubin Fréres 
       Novavest: GV 
       SGS: GV 

27.03. Schlatter: Ergebnis 2025
       Edisun Power: Ergebnis 2025
       DKSH: GV 
       VZ Holding: GV 

28.03. keine Termine

29.03. keine Termine

30.03. KOF Konjunkturbarometer März
       SNB: Zahlungsmittelumfrage 2025

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(AWP)