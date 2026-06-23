23.06. MK SGKB: Anlagetrends - Warum die Inflation nie weg war SNB: Zahlungsbilanz Q1 MK Ethos zu Generalversammlungen Zero Point Forum Swissmem: 19. Industrietag 24.06. Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 UBS-CFA Index Juni UBS-Studie: Zu einem nachhaltigeren Vorsorgesystem KPMG-Studie «Clarity on Swiss Private Banks» Lastminute: GV 25.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 Addex: Ergebnis Q1 BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 IWF: Konjunkturprognose und Länderexamen Schweiz Asut Swiss Telecommunication Summit Lem: GV Mindmaze: GV Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH: GV 26.06. Landis+Gyr: GV Xlife: GV 27.06. keine Termine 28.06. keine Termine 29.06. Addex: GV Wisekey: GV 30.06. KOF Konjunkturbarometer Juni SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 UBS: Global Wealth Report 2026 EEII: GV Leclanché: GV

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