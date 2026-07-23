23.07. Bystronic: Ergebnis H1 
       Dätwyler: Ergebnis H1 
       Givaudan: Ergebnis H1 
       Medmix: Ergebnis H1 
       Cembra: Ergebnis H1 
       Leonteq: Ergebnis H1 
       SFS: Ergebnis H1 
       Kühne+Nagel: Ergebnis H1 
       Bellevue: Ergebnis H1
       Cosmo: Ergebnis H1 
       Galderma: Ergebnis H1 
       Meier Tobler: Ergebnis H1
       Nestlé: Ergebnis H1 
       Roche: Ergebnis H1 
       Valiant: Ergebnis Q2 
       SIX: Ergebnis H1

24.07. APG SGA: Ergebnis H1
       Schweiter: Ergebnis H1 
       SGS: Ergebnis H1  
       HBM: Ergebnis Q1
       BB Biotech: Ergebnis Q2
       Calida: Ergebnis H1 
       Orell Füssli: Ergebnis H1
       StarragTornos: Ergebnis H1
       Vontobel: Ergebnis H1  

25.07. keine Termine

26.07. keine Termine

27.07. Naturenergie: Ergebnis H1

28.07. Forbo: Ergebnis H1 
       Sika: Ergebnis H1
       Sulzer: Ergebnis H1 
       Lem: Ergebnis Q1
       SIG: Ergebnis H1 
       Landis+Gyr: Trading Update Q1 
       Logitech: Ergebnis Q1 
       Carlo Gavazzi: GV 

29.07. Ascom: Ergebnis H1 
       UBS: Ergebnis Q2 
       Autoneum: Ergebnis H1 
       Glencore: Production Report H1
       UBS-CFA Index Juli

30.07. Bucher: Ergebnis H1 
       Avolta: Ergebnis H1 
       Kardex: Ergebnis H1 
       Bachem: Ergebnis H1 
       DSM-Firmenich: Ergebnis H1 
       Idorsia: Ergebnis H1
       Inficon: Ergebnis Q2
       Lastminute: Ergebnis H1
       Zehnder: Ergebnis H1 
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2
       KOF Konjunkturbarometer Juli

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)