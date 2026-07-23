23.07. Bystronic: Ergebnis H1 Dätwyler: Ergebnis H1 Givaudan: Ergebnis H1 Medmix: Ergebnis H1 Cembra: Ergebnis H1 Leonteq: Ergebnis H1 SFS: Ergebnis H1 Kühne+Nagel: Ergebnis H1 Bellevue: Ergebnis H1 Cosmo: Ergebnis H1 Galderma: Ergebnis H1 Meier Tobler: Ergebnis H1 Nestlé: Ergebnis H1 Roche: Ergebnis H1 Valiant: Ergebnis Q2 SIX: Ergebnis H1 24.07. APG SGA: Ergebnis H1 Schweiter: Ergebnis H1 SGS: Ergebnis H1 HBM: Ergebnis Q1 BB Biotech: Ergebnis Q2 Calida: Ergebnis H1 Orell Füssli: Ergebnis H1 StarragTornos: Ergebnis H1 Vontobel: Ergebnis H1 25.07. keine Termine 26.07. keine Termine 27.07. Naturenergie: Ergebnis H1 28.07. Forbo: Ergebnis H1 Sika: Ergebnis H1 Sulzer: Ergebnis H1 Lem: Ergebnis Q1 SIG: Ergebnis H1 Landis+Gyr: Trading Update Q1 Logitech: Ergebnis Q1 Carlo Gavazzi: GV 29.07. Ascom: Ergebnis H1 UBS: Ergebnis Q2 Autoneum: Ergebnis H1 Glencore: Production Report H1 UBS-CFA Index Juli 30.07. Bucher: Ergebnis H1 Avolta: Ergebnis H1 Kardex: Ergebnis H1 Bachem: Ergebnis H1 DSM-Firmenich: Ergebnis H1 Idorsia: Ergebnis H1 Inficon: Ergebnis Q2 Lastminute: Ergebnis H1 Zehnder: Ergebnis H1 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 KOF Konjunkturbarometer Juli

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