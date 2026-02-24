24.02. WKB: Ergebnis 2025 
       Dormakaba: Ergebnis H1 
       Oerlikon: Ergebnis 2025 
       PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, 
      Zürich)
       Bellevue: Ergebnis 2025 
       Temenos: Ergebnis 2025 
       Alcon: Ergebnis 2025 

25.02. Adecco: Ergebnis 2025 
       Georg Fischer: Ergebnis 2025 
       Sandoz: Ergebnis 2025 
       UBS-CFA Index Februar
       BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 
       Alcon: Conf. Call 2025
       Messe FINANZ26 
       Schweiz Tourismus: Jahres-MK 
       Temenos: Capital Markets Day 
       Titlisbahnen: GV 

26.02. Bystronic: Ergebnis 2025 
       Medmix: Ergebnis 2025 
       Sulzer: Ergebnis 2025 
       Feintool: Ergebnis 2025 
       Rieter: Ergebnis 2025 
       Alpiq: Ergebnis 2025 
       Calida: Ergebnis 2025 
       Clariant: Ergebnis 2025 
       Emmi: Ergebnis 2025 
       Idorsia: Ergebnis 2025 
       Intershop: Ergebnis 2025 
       Kudelski: Ergebnis 2025 
       Meier Tobler: Ergebnis 2025 
       Zehnder: Ergebnis 2025 
       AXA Schweiz: Ergebnis 2025
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q4
       BFS: Logiernächte Januar 
       Schilling Report 2026 
       BAK Economics: Zinsen für immer Null? 

27.02. Elma: Ergebnis 2025
       GKB: Ergebnis 2025 
       Schweiter: Ergebnis 2025 
       Holcim: Ergebnis 2025 
       VZ Holding: Ergebnis 2025 
       Swiss Re: Ergebnis 2025 
       KOF Konjunkturbarometer Februar
       Seco: BIP Q4 
       Bobst: Ergebnis 2025 

28.02. keine Termine

01.03. keine Termine

02.03. SF Urban: Ergebnis 2025
       Naturenergie: Ergebnis 2025
       Aryzta: Ergebnis 2025
       Gurit: Ergebnis 2025 
       SNB: Ergebnis 2025 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember 
       BFS: Detailhandelsumsätze Januar 
       Einkaufsmanager-Index  Februar
       Swiss Finance Council: 2026 Annual Conference 
       KOF: Studie «Neue Innovationsmodelle» 
       Swissmem: Jahres-MK 

03.03. Bucher: Ergebnis 2025 
       Forbo: Ergebnis 2025 
       Hiag: Ergebnis 2025 
       VAT: Ergebnis 2025 
       VP Bank: Ergebnis 2025 
       IVF Hartmann: Ergebnis 2025 
       Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 
       Arbonia: Ergebnis 2025 
       SIG: Ergebnis 2025 
       On Holding AG: Ergebnis 2025 
       health.tech global summit 2026

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)