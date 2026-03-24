24.03. Skan: Ergebnis 2025 Curatis: Ergebnis 2025 Inficon: Ergebnis 2025 MCH: Ergebnis 2025 Newron: Ergebnis 2025 SIX: Ergebnis 2025 LGT Bank AG: Ergebnis 2025 SNB: Zahlungsbilanz Q3 Migros: BMK 2025 BAK Economics: Prognosen in Zeiten des Krieges Aéroport International de Genève: Jahres-MK Axpo: Präsentation Studie zu Versorgungssicherheit Bellevue: GV Interpharma: Tag der pharmazeutischen Industrie Oerlikon: GV Schindler: GV Sika: GV 25.03. Orior: Ergebnis 2025 Vaudoise: Ergebnis 2025 UBS-CFA Index März Swisscom: GV 26.03. Bajaj Mobility: Ergebnis 2025 BLKB: Ergebnis 2025 GAM: Ergebnis 2025 Warteck Invest: Ergebnis 2025 Zürcher Bankenverband: Studie Zürcher Bankensektor UBS Real Estate Focus 2026 EEII: aoGV zu Übernahme Jubin Fréres Novavest: GV SGS: GV 27.03. Schlatter: Ergebnis 2025 Edisun Power: Ergebnis 2025 DKSH: GV VZ Holding: GV 28.03. keine Termine 29.03. keine Termine 30.03. KOF Konjunkturbarometer März SNB: Zahlungsmittelumfrage 2025 31.03. Jungfraubahn: Ergebnis 2025 Adval Tech: Ergebnis 2025 Romande Energie: Ergebnis 2025 SoftwareONE: Ergebnis 2025 Valartis: Ergebnis 2025 Varia US: Ergebnis 2025 Salt: Ergebnis 2025 Syngenta: Ergebnis 2025 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 Implenia: GV Intershop: GV Mobimo: GV Plazza: GV WEKO: Jahres-MK

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