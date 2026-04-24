24.04. Holcim: Trading Update Q1 
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 
       BB Biotech: Ergebnis Q1
       Inficon: Ergebnis Q1 
       SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel
       BFS: Logiernächte März 
       Arbonia: GV 
       Asmallworld: GV 
       Bajaj Mobility: GV 
       Cembra: GV 
       GLKB: GV 
       VP Bank: GV
       WKB: GV 

25.04. keine Termine

26.04. keine Termine

27.04. keine Termine

28.04. Bucher: Umsatz Q1
       Idorsia: Ergebnis Q1
       Novartis: Ergebnis Q1 
       Santhera: Ergebnis 2025 
       SIG: Q1-Statement 
       Xlife: Ergebnis 2025
       SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz
       Accelleron: GV 
       Autoneum: GV 
       BCGE: GV 
       BKW: GV 
       Naturenergie: GV 

29.04. UBS: Ergebnis Q1 
       Sandoz: Umsatz Q1 
       Straumann: Ergebnis Q1 
       UBS-CFA Index April
       Amrize: Ergebnis Q1
       Finance Forum Liechtenstein 
       Also: Investor Day
       Aryzta: GV 
       Bachem: GV 
       Feintool: GV 
       Hupac SA: BMK 2025 
       SGKB: GV 

30.04. Oerlikon: Trading Update Q1
       CFT: Umsatz Q1
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Glencore: Production Report Q1
       Syngenta: Ergebnis Q1
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1
       KOF Konjunkturbarometer April
       Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1
       EPH: Ergebnis 2025
       EEII: Ergebnis 2025
       Alcon: GV 
       BCV: GV 
       Bioversys: GV 
       Kardex: GV 
       Varia US: GV 

01.05. BFS: Dienstleistungsumsätze Februar
       BFS: Detailhandelsumsätze März
       Tag der Arbeit: Börse geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst

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(AWP)