24.06. Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 
       UBS-CFA Index Juni
       UBS-Studie: Zu einem nachhaltigeren Vorsorgesystem 
       KPMG-Studie «Clarity on Swiss Private Banks» 
       Lastminute: GV 

25.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 
       Addex: Ergebnis Q1 
       BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025
       Asut Swiss Telecommunication Summit 
       IWF: Konjunkturprognose und Länderexamen Schweiz 
       Lem: GV 
       Mindmaze: GV
       Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH: GV 

26.06. Landis+Gyr: GV 
       Xlife: GV 

27.06. keine Termine

28.06. keine Termine

29.06. Addex: GV 
       Wisekey: GV 

30.06. SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1
       KOF Konjunkturbarometer Juni
       UBS: Global Wealth Report 2026
       EEII: GV 

01.07. Titlisbahnen: Ergebnis H1
       BFS: Dienstleistungsumsätze April
       BFS: Detailhandelsumsätze Mai
       Einkaufsmanager-Index  Juni
       Ypsomed: GV
       Züblin: GV

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(AWP)