24.07. APG SGA: Ergebnis H1
       Schweiter: Ergebnis H1 
       SGS: Ergebnis H1  
       HBM: Ergebnis Q1
       BB Biotech: Ergebnis Q2
       Calida: Ergebnis H1 
       Orell Füssli: Ergebnis H1
       StarragTornos: Ergebnis H1
       Vontobel: Ergebnis H1  

25.07. keine Termine

26.07. keine Termine

27.07. Naturenergie: Ergebnis H1

28.07. Forbo: Ergebnis H1 
       Sika: Ergebnis H1 
       Sulzer: Ergebnis H1 
       Lem: Ergebnis Q1
       SIG: Ergebnis H1 
       Landis+Gyr: Trading Update Q1 
       Logitech: Ergebnis Q1 
       Carlo Gavazzi: GV 

29.07. Ascom: Ergebnis H1 
       UBS: Ergebnis Q2 
       Autoneum: Ergebnis H1 
       Glencore: Production Report H1
       UBS-CFA Index Juli

30.07. Bucher: Ergebnis H1 
       Avolta: Ergebnis H1 
       Kardex: Ergebnis H1 
       Bachem: Ergebnis H1 
       DSM-Firmenich: Ergebnis H1 
       Idorsia: Ergebnis H1 
       Inficon: Ergebnis Q2 
       Lastminute: Ergebnis H1 
       Zehnder: Ergebnis H1 
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2
       KOF Konjunkturbarometer Juli

31.07. Coltene: Ergebnis H1 
       Comet: Ergebnis H1 
       Holcim: Ergebnis H1 
       Interroll: Ergebnis H1 
       Clariant: Ergebnis Q2 
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Medacta: Umsatz H1 
       Perrot Duval: Ergebnis H1
       SNB: Ergebnis H1
       BFS: Detailhandelsumsätze Juni
       BFS: Dienstleistungsumsätze Mai

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(AWP)