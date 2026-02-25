25.02. Adecco: Ergebnis 2025 Georg Fischer: Ergebnis 2025 Sandoz: Ergebnis 2025 UBS-CFA Index Februar BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 Alcon: Conf. Call 2025 Messe FINANZ26 Schweiz Tourismus: Jahres-MK Temenos: Capital Markets Day Titlisbahnen: GV 26.02. Bystronic: Ergebnis 2025 Medmix: Ergebnis 2025 Sulzer: Ergebnis 2025 Feintool: Ergebnis 2025 Rieter: Ergebnis 2025 Alpiq: Ergebnis 2025 Calida: Ergebnis 2025 Clariant: Ergebnis 2025 Emmi: Ergebnis 2025 Idorsia: Ergebnis 2025 Intershop: Ergebnis 2025 Kudelski: Ergebnis 2025 Meier Tobler: Ergebnis 2025 Zehnder: Ergebnis 2025 AXA Schweiz: Ergebnis 2025 BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 BFS: Logiernächte Januar Schilling Report 2026 BAK Economics: Zinsen für immer Null? 27.02. Elma: Ergebnis 2025 GKB: Ergebnis 2025 Schweiter: Ergebnis 2025 Holcim: Ergebnis 2025 VZ Holding: Ergebnis 2025 Swiss Re: Ergebnis 2025 Seco: BIP Q4 KOF Konjunkturbarometer Februar Bobst: Ergebnis 2025 28.02. keine Termine 01.03. keine Termine 02.03. SF Urban: Ergebnis 2025 Naturenergie: Ergebnis 2025 Aryzta: Ergebnis 2025 Gurit: Ergebnis 2025 SNB: Ergebnis 2025 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember BFS: Detailhandelsumsätze Januar Einkaufsmanager-Index Februar Swiss Finance Council: 2026 Annual Conference KOF: Studie «Neue Innovationsmodelle» Swissmem: Jahres-MK 03.03. Bucher: Ergebnis 2025 Forbo: Ergebnis 2025 Hiag: Ergebnis 2025 VAT: Ergebnis 2025 VP Bank: Ergebnis 2025 IVF Hartmann: Ergebnis 2025 Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 Arbonia: Ergebnis 2025 SIG: Ergebnis 2025 On Holding AG: Ergebnis 2025 health.tech global summit 2026 04.03. Implenia: Ergebnis 2025 Plazza: Ergebnis 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar SNB: Bekanntgabe Gewinner Gestaltungswettbewerb neue Banknotenserie (MK 10.00 Uhr)

