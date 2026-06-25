25.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 Addex: Ergebnis Q1 BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 Asut Swiss Telecommunication Summit IWF: Konjunkturprognose und Länderexamen Schweiz Lem: GV Mindmaze: GV Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH: GV 26.06. Landis+Gyr: GV Xlife: GV 27.06. keine Termine 28.06. keine Termine 29.06. Addex: GV Wisekey: GV 30.06. SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 KOF Konjunkturbarometer Juni UBS: Global Wealth Report 2026 EEII: GV 01.07. Titlisbahnen: Ergebnis H1 BFS: Dienstleistungsumsätze April BFS: Detailhandelsumsätze Mai Einkaufsmanager-Index Juni Ypsomed: GV Züblin: GV 02.07. SNB: Bericht zur Finanzstabilität BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni MK Raiffeisen: Wirtschaftsausblick zweites Halbjahr Dottikon ES: GV

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