26.01. BFS: Logiernächte Dezember 

27.01. BCJ: Ergebnis 2025 
       Hilti: Umsatz 2025
       Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 
       EuroAirport: Jahres-MK 

28.01. Lonza: Ergebnis 2025 
       UBS-CFA Index Januar
       Landis+Gyr: Trading Update Q3 
       Hug AG: Ergebnis 2025 

29.01. Bucher: Umsatz 2025
       Givaudan: Ergebnis 2025 
       BEKB: Ergebnis 2025 
       Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025
       ABB: Ergebnis 2025 
       Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025
       Emmi: Umsatz 2025
       Roche: Ergebnis 2025 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025
       Glencore: Production Report 2025

30.01. StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2025
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4
       KOF Konjunkturbarometer Januar
       APPKB: Ergebnis 2025 

31.01. keine Termine

01.02. keine Termine

02.02. Julius Bär: Ergebnis 2025
       ZGKB: Ergebnis 2025 
       BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025
       KOF Beschäftigungsindikator Q1
       Einkaufsmanager-Index  Januar

