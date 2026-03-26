26.03. Bajaj Mobility: Ergebnis 2025
       BLKB: Ergebnis 2025 
       GAM: Ergebnis 2025
       Warteck Invest: Ergebnis 2025 
       Zürcher Bankenverband: Studie Zürcher Bankensektor 
       UBS Real Estate Focus 2026 
       Novavest: GV 
       SGS: GV 

27.03. Schlatter: Ergebnis 2025
       Edisun Power: Ergebnis 2025
       DKSH: GV 
       VZ Holding: GV 

28.03. keine Termine

29.03. keine Termine

30.03. KOF Konjunkturbarometer März
       SNB: Zahlungsmittelumfrage 2025 

31.03. Jungfraubahn: Ergebnis 2025 
       Adval Tech: Ergebnis 2025 
       Romande Energie: Ergebnis 2025
       SoftwareONE: Ergebnis 2025 
       Valartis: Ergebnis 2025
       Varia US: Ergebnis 2025
       Salt: Ergebnis 2025 
       Syngenta: Ergebnis 2025
       SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4
       Implenia: GV 
       Intershop: GV 
       Mobimo: GV 
       Plazza: GV 
       WEKO: Jahres-MK 

01.04. Asmallworld: Ergebnis 2025
       BFS: Detailhandelsumsätze Februar 
       BFS: Dienstleistungsumsätze Januar
       Einkaufsmanager-Index  März
       Mobiliar: Ergebnis 2025 
       AEW Energie: BMK 2025 
       Clariant: GV 
       Fundamenta: GV 
       Huber+Suhner: GV 
       Leonteq: GV 
       PSP Swiss Property: GV 

02.04. Aevis: Ergebnis 2025
       Mindmaze: Ergebnis 2025
       Montana Aerospace: Ergebnis 2025
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März
       Forbo: GV

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(AWP)