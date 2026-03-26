26.03. Bajaj Mobility: Ergebnis 2025 BLKB: Ergebnis 2025 GAM: Ergebnis 2025 Warteck Invest: Ergebnis 2025 Zürcher Bankenverband: Studie Zürcher Bankensektor UBS Real Estate Focus 2026 Novavest: GV SGS: GV 27.03. Schlatter: Ergebnis 2025 Edisun Power: Ergebnis 2025 DKSH: GV VZ Holding: GV 28.03. keine Termine 29.03. keine Termine 30.03. KOF Konjunkturbarometer März SNB: Zahlungsmittelumfrage 2025 31.03. Jungfraubahn: Ergebnis 2025 Adval Tech: Ergebnis 2025 Romande Energie: Ergebnis 2025 SoftwareONE: Ergebnis 2025 Valartis: Ergebnis 2025 Varia US: Ergebnis 2025 Salt: Ergebnis 2025 Syngenta: Ergebnis 2025 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 Implenia: GV Intershop: GV Mobimo: GV Plazza: GV WEKO: Jahres-MK 01.04. Asmallworld: Ergebnis 2025 BFS: Detailhandelsumsätze Februar BFS: Dienstleistungsumsätze Januar Einkaufsmanager-Index März Mobiliar: Ergebnis 2025 AEW Energie: BMK 2025 Clariant: GV Fundamenta: GV Huber+Suhner: GV Leonteq: GV PSP Swiss Property: GV 02.04. Aevis: Ergebnis 2025 Mindmaze: Ergebnis 2025 Montana Aerospace: Ergebnis 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März Forbo: GV

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