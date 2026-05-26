26.05. Epic: Q1-Update
       Lem: Ergebnis 2025/26 
       BFS: Logiernächte April 
       Santhera: GV 

27.05. UBS-CFA Index Mai
       Romande Energie: GV 

28.05. Galenica: Update Q1
       Axpo: Ergebnis H1
       Varia US: Update Q1
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q1
       Alpine Select: GV 
       Glencore: GV 
       On Holding AG: GV 
       Youngtimers: GV 

29.05. Dottikon ES: Ergebnis 2025/26 
       BFS: Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025
       KOF Konjunkturbarometer Mai
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Edisun Power: GV 
       Nebag: GV 

30.05. keine Termine

31.05. keine Termine

01.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze März
       BFS: Detailhandelsumsätze April
       Seco: BIP Q1
       Einkaufsmanager-Index  Mai
       Landis+Gyr: Capital Markets Day

02.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April
       BFS: Nominallohnentwicklung 2026 
       Barry Callebaut: Update Strategie 
       Implenia: Investor Day

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(AWP)