26.05. Epic: Q1-Update Lem: Ergebnis 2025/26 BFS: Logiernächte April Santhera: GV 27.05. UBS-CFA Index Mai Romande Energie: GV 28.05. Galenica: Update Q1 Axpo: Ergebnis H1 Varia US: Update Q1 BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 Alpine Select: GV Glencore: GV On Holding AG: GV Youngtimers: GV 29.05. Dottikon ES: Ergebnis 2025/26 BFS: Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025 KOF Konjunkturbarometer Mai Leclanché: Ergebnis 2025 Edisun Power: GV Nebag: GV 30.05. keine Termine 31.05. keine Termine 01.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze März BFS: Detailhandelsumsätze April Seco: BIP Q1 Einkaufsmanager-Index Mai Landis+Gyr: Capital Markets Day 02.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April BFS: Nominallohnentwicklung 2026 Barry Callebaut: Update Strategie Implenia: Investor Day

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.