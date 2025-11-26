26.11. UBS-CFA Index November SGKB: Anlagetrends 2026 Schweiz. Brauereiverband: Jahres-MK Adecco: Capital Markets Day 2025 Brauerei Schützengarten AG: Jahres-MK 2024/25 27.11. Varia US: Q3-Update Swiss Life: Studie Vorsorge-Panorama Schweiz Sika: Investorenkonferenz 28.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Seco: BIP Q3 2025 KOF Konjunkturbarometer November 29.11. keine Termine 30.11. Eidgenössische Abstimmungen 01.12. BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze September 2025 Einkaufsmanager-Index November Cicor: Capital Markets Day 02.12. Raiffeisen: Prognosekonferenz 2026 Helsana: Arzneimittelreport 2025 03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 Glencore: Capital Markets Day

