27.01. BCJ: Ergebnis 2025 Hilti: Umsatz 2025 Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 EuroAirport: Jahres-MK 28.01. Lonza: Ergebnis 2025 UBS-CFA Index Januar Landis+Gyr: Trading Update Q3 Hug AG: Ergebnis 2025 29.01. Bucher: Umsatz 2025 Givaudan: Ergebnis 2025 BEKB: Ergebnis 2025 Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025 ABB: Ergebnis 2025 Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025 Emmi: Umsatz 2025 Roche: Ergebnis 2025 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025 Glencore: Production Report 2025 SECO: Präsentation 6 neue Studien 30.01. StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2025 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 KOF Konjunkturbarometer Januar APPKB: Ergebnis 2025 31.01. keine Termine 01.02. keine Termine 02.02. Julius Bär: Ergebnis 2025 ZGKB: Ergebnis 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025 BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025 KOF Beschäftigungsindikator Q1 Einkaufsmanager-Index Januar 03.02. Medacta: Umsatz 2025 SECA: Swiss Venture Capital Report 2026 AMAS: Studie zu Bedeutung der Branche Economiesuisse: Jahres-MK 2026 SGB: Jahres-MK

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.