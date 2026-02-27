27.02. Elma: Ergebnis 2025
       GKB: Ergebnis 2025 
       Schweiter: Ergebnis 2025 
       Holcim: Ergebnis 2025 
       VZ Holding: Ergebnis 2025 
       Swiss Re: Ergebnis 2025 
       Seco: BIP Q4 
       KOF Konjunkturbarometer Februar
       Bobst: Ergebnis 2025 

28.02. keine Termine

01.03. keine Termine

02.03. SF Urban: Ergebnis 2025
       Naturenergie: Ergebnis 2025
       Aryzta: Ergebnis 2025 
       Gurit: Ergebnis 2025 
       SNB: Ergebnis 2025 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember 
       BFS: Detailhandelsumsätze Januar 
       Einkaufsmanager-Index  Februar
       KOF: Studie «Neue Innovationsmodelle» 
       Swiss Finance Council: 2026 Annual Conference 
       Swissmem: Jahres-MK 

03.03. Bucher: Ergebnis 2025 
       Forbo: Ergebnis 2025 
       Hiag: Ergebnis 2025 
       VAT: Ergebnis 2025 
       VP Bank: Ergebnis 2025 
       IVF Hartmann: Ergebnis 2025 
       Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 
       Arbonia: Ergebnis 2025 
       HT5: Ergebnis 2025
       SIG: Ergebnis 2025 
       On Holding AG: Ergebnis 2025 
       health.tech global summit 2026 

04.03. Implenia: Ergebnis 2025 
       Plazza: Ergebnis 2025 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar
       SNB: Bekanntgabe Gewinner Gestaltungswettbewerb neue Banknotenserie (MK 
      10.00 Uhr)

05.03. Bossard: Ergebnis 2025 B
       BKB: Ergebnis 2025
       R&S: Trading update 2025
       V-Zug: Ergebnis 2025 
       Cicor: Ergebnis 2025 
       Galderma: Ergebnis 2025 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Februar
       BVZ: Ergebnis 2025
       Helsana: Ergebnis 2025 

06.03. Coltene: Ergebnis 2025 
       Comet: Ergebnis 2025 
       Mobilezone: Ergebnis 2025 
       SFS: Ergebnis 2025 
       Mikron: Ergebnis 2025 
       Swiss: Ergebnis 2025 
       SNB: Devisenreserven Februar
       Novartis: GV

