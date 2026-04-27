27.04. keine Termine 28.04. Bucher: Umsatz Q1 Idorsia: Ergebnis Q1 Novartis: Ergebnis Q1 Santhera: Ergebnis 2025 SIG: Q1-Statement Xlife: Ergebnis 2025 SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz Accelleron: GV Autoneum: GV BCGE: GV BKW: GV Naturenergie: GV 29.04. UBS: Ergebnis Q1 Sandoz: Umsatz Q1 Straumann: Ergebnis Q1 UBS-CFA Index April Amrize: Ergebnis Q1 Finance Forum Liechtenstein Also: Investor Day Aryzta: GV Bachem: GV Feintool: GV Hupac SA: BMK 2025 SGKB: GV 30.04. Oerlikon: Trading Update Q1 CFT: Umsatz Q1 Leclanché: Ergebnis 2025 Glencore: Production Report Q1 Syngenta: Ergebnis Q1 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 KOF Konjunkturbarometer April Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1 EPH: Ergebnis 2025 EEII: Ergebnis 2025 Alcon: GV BCV: GV Bioversys: GV Kardex: GV Varia US: GV 01.05. BFS: Detailhandelsumsätze März BFS: Dienstleistungsumsätze Februar Tag der Arbeit: Börse geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 02.05. keine Termine 03.05. keine Termine 04.05. KOF Beschäftigungsindikator Q2 Einkaufsmanager-Index April Swiss Biotech Day 2026 Cham SP: GV Investis: GV Orior: GV

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