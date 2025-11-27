27.11. Varia US: Q3-Update Swiss Life: Studie Vorsorge-Panorama Schweiz Sika: Investorenkonferenz 28.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Dottikon ES: Ergebnis H1 Seco: BIP Q3 2025 KOF Konjunkturbarometer November 29.11. keine Termine 30.11. Eidgenössische Abstimmungen 01.12. BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze September 2025 Einkaufsmanager-Index November Cicor: Capital Markets Day 02.12. Raiffeisen: Prognosekonferenz 2026 Helsana: Arzneimittelreport 2025 03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2026 Glencore: Capital Markets Day 04.12. Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 Pictet: Marktausblick 2026 UBS Billionaire Ambitions Report 2025 Youngtimers: aoGV
