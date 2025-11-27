27.11. Varia US: Q3-Update
       Swiss Life: Studie Vorsorge-Panorama Schweiz 
       Sika: Investorenkonferenz 

28.11. Dottikon ES: Ergebnis H1
       Seco: BIP Q3 2025 
       KOF Konjunkturbarometer November

29.11. keine Termine

30.11. Eidgenössische Abstimmungen

01.12. BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze September 2025
       Einkaufsmanager-Index  November
       Cicor: Capital Markets Day 

02.12. Raiffeisen: Prognosekonferenz 2026 
       Helsana: Arzneimittelreport 2025 

03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025
       Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2026 
       Glencore: Capital Markets Day

04.12. Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025
       Pictet: Marktausblick 2026 
       UBS Billionaire Ambitions Report 2025 
       Youngtimers: aoGV

