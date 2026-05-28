28.05. Galenica: Update Q1 Axpo: Ergebnis H1 Salt: Q1-Update Varia US: Update Q1 BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 Alpine Select: GV Glencore: GV On Holding AG: GV Youngtimers: GV 29.05. Dottikon ES: Ergebnis 2025/26 BFS: Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025 KOF Konjunkturbarometer Mai Leclanché: Ergebnis 2025 Edisun Power: GV Nebag: GV 30.05. keine Termine 31.05. keine Termine 01.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze März BFS: Detailhandelsumsätze April Seco: BIP Q1 Einkaufsmanager-Index Mai Landis+Gyr: Capital Markets Day 02.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April BFS: Nominallohnentwicklung 2026 Swisscanto: Pensionskassenstudie 2026 Barry Callebaut: Update Strategie 03.06. MK Economiesuisse: Wirtschaftsausblick 04.06. Burckhardt: Ergebnis 2025/26 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai Seco: Arbeitsmarktdaten Mai MK UBS zu Ferienwohnungsmarkt Swiss Economic Forum SEF Medartis: Investor & Media Event

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