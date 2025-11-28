28.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Seco: BIP Q3 2025 KOF Konjunkturbarometer November 29.11. keine Termine 30.11. Eidgenössische Abstimmungen 01.12. BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze September 2025 Einkaufsmanager-Index November Cicor: Capital Markets Day 02.12. Raiffeisen: Prognosekonferenz 2026 Helsana: Arzneimittelreport 2025 03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2026 Glencore: Capital Markets Day 04.12. Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 UBS Billionaire Ambitions Report 2025 Pictet: Marktausblick 2026 Youngtimers: aoGV 05.12. SNB: Devisenreserven November 2025 Swiss Re: Management Dialogue 2025

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.