29.01. Bucher: Umsatz 2025
       Givaudan: Ergebnis 2025 
       BEKB: Ergebnis 2025 
       Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025
       ABB: Ergebnis 2025 
       Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025
       Emmi: Umsatz 2025
       Roche: Ergebnis 2025 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025
       Glencore: Production Report 2025
       SECO: Präsentation 6 neue Studien 

30.01. StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2025
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4
       KOF Konjunkturbarometer Januar
       APPKB: Ergebnis 2025 

31.01. keine Termine

01.02. keine Termine

02.02. Julius Bär: Ergebnis 2025 
       ZGKB: Ergebnis 2025 
       BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025
       BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025
       KOF Beschäftigungsindikator Q1
       Einkaufsmanager-Index  Januar

03.02. Medacta: Umsatz 2025 
       SECA: Swiss Venture Capital Report 2026 
       AMAS: Studie zu Bedeutung der Branche 
       Economiesuisse: Jahres-MK 2026 
       SGB: Jahres-MK 

04.02. UBS: Ergebnis 2025 
       Novartis: Ergebnis 2025 
       KOF Konjunkturumfragen

05.02. LUKB: Ergebnis 2025 
       CFT: Umsatz 2025
       SPS: Ergebnis 2025 
       Valiant: Ergebnis 2025 
       FuW-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #25
       SVV: Jahres-MK

