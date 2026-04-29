29.04. UBS: Ergebnis Q1 Sandoz: Umsatz Q1 Straumann: Ergebnis Q1 UBS-CFA Index April Also: Investor Day Amrize: Ergebnis Q1 Finance Forum Liechtenstein Aryzta: GV Bachem: GV Feintool: GV Hupac SA: BMK 2025 SGKB: GV 30.04. Oerlikon: Trading Update Q1 CFT: Umsatz Q1 Leclanché: Ergebnis 2025 Glencore: Production Report Q1 Syngenta: Ergebnis Q1 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 KOF Konjunkturbarometer April Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1 EPH: Ergebnis 2025 EEII: Ergebnis 2025 Alcon: GV BCV: GV Bioversys: GV Highlight: Geschäftsbericht 2025 Kardex: GV Varia US: GV 01.05. BFS: Dienstleistungsumsätze Februar BFS: Detailhandelsumsätze März Tag der Arbeit: Börse geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 02.05. keine Termine 03.05. keine Termine 04.05. KOF Beschäftigungsindikator Q2 Einkaufsmanager-Index April Swiss Biotech Day 2026 Cham SP: GV Investis: GV Orior: GV 05.05. Geberit: Ergebnis Q1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April Ringier: Jahresbericht 2025 Alcon: Ergebnis Q1 Logitech: Ergebnis 2025/26 Medacta: GV Schweizerischer Gewerbeverband: Jahres-Kongress 2026 Stadler Rail: GV Valartis: GV 06.05. Lastminute: Trading Update Q1 Swiss: Ergebnis Q1 KOF Konjunkturumfragen Alcon: Conf. Call Q1 Avolta: GV Complementa: Risiko-Check-up 2026 Idorsia: GV Kühne+Nagel: GV MCH: GV Schlatter: GV

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