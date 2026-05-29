29.05. Dottikon ES: Ergebnis 2025/26 
       BFS: Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025
       KOF Konjunkturbarometer Mai
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Edisun Power: GV 
       Nebag: GV 

30.05. keine Termine

31.05. keine Termine

01.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze März
       BFS: Detailhandelsumsätze April
       Seco: BIP Q1
       Einkaufsmanager-Index  Mai
       Landis+Gyr: Capital Markets Day

02.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April
       BFS: Nominallohnentwicklung 2026 
       Swisscanto: Pensionskassenstudie 2026 
       Barry Callebaut: Update Strategie 

03.06. OECD-Konjunkturausblick für die Schweiz
       MK Economiesuisse: Wirtschaftsausblick

04.06. Burckhardt: Ergebnis 2025/26
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai
       Seco: Arbeitsmarktdaten Mai
       MK UBS zu Ferienwohnungsmarkt 
       Swiss Economic Forum SEF 
       Medartis: Investor & Media Event 

05.06. SNB: Devisenreserven Mai
       Swiss Economic Forum SEF

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)