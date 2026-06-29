29.06. Addex: GV Wisekey: GV 30.06. SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 KOF Konjunkturbarometer Juni UBS: Global Wealth Report 2026 EEII: GV 01.07. Titlisbahnen: Ergebnis H1 BFS: Dienstleistungsumsätze April BFS: Detailhandelsumsätze Mai Einkaufsmanager-Index Juni Ypsomed: GV Züblin: GV 02.07. SNB: Bericht zur Finanzstabilität BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni MK Raiffeisen: Wirtschaftsausblick zweites Halbjahr Dottikon ES: GV 03.07. BFS: Logiernächte Mai Burckhardt: GV PEH: GV 04.07. keine Termine 05.07. keine Termine 06.07. Seco: Arbeitsmarktdaten Juni

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.