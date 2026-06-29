29.06. Addex: GV 
       Wisekey: GV 

30.06. SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1
       KOF Konjunkturbarometer Juni
       UBS: Global Wealth Report 2026
       EEII: GV 

01.07. Titlisbahnen: Ergebnis H1
       BFS: Dienstleistungsumsätze April
       BFS: Detailhandelsumsätze Mai
       Einkaufsmanager-Index  Juni
       Ypsomed: GV
       Züblin: GV

02.07. SNB: Bericht zur Finanzstabilität
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni
       MK Raiffeisen: Wirtschaftsausblick zweites Halbjahr
       Dottikon ES: GV 

03.07. BFS: Logiernächte Mai
       Burckhardt: GV 
       PEH: GV 

04.07. keine Termine

05.07. keine Termine

06.07. Seco: Arbeitsmarktdaten Juni

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(AWP)