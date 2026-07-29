29.07. Ascom: Ergebnis H1 UBS: Ergebnis Q2 Autoneum: Ergebnis H1 Glencore: Production Report H1 UBS-CFA Index Juli 30.07. Bucher: Ergebnis H1 Avolta: Ergebnis H1 Kardex: Ergebnis H1 Bachem: Ergebnis H1 DSM-Firmenich: Ergebnis H1 Idorsia: Ergebnis H1 Inficon: Ergebnis Q2 Lastminute: Ergebnis H1 Zehnder: Ergebnis H1 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 KOF Konjunkturbarometer Juli 31.07. Coltene: Ergebnis H1 Comet: Ergebnis H1 Holcim: Ergebnis H1 Interroll: Ergebnis H1 Clariant: Ergebnis Q2 Leclanché: Ergebnis 2025 Medacta: Umsatz H1 Perrot Duval: Ergebnis H1 SNB: Ergebnis H1 BFS: Dienstleistungsumsätze Mai BFS: Detailhandelsumsätze Juni 01.08. keine Termine 02.08. keine Termine 03.08. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli KOF Beschäftigungsindikator Q3 Einkaufsmanager-Index Juli Sportradar: Ergebnis Q2 04.08. AMS Osram: Ergebnis Q2 Swiss: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juni 05.08. R&S: Trading update H1 Sandoz: Ergebnis H1 Glencore: Ergebnis H1 KOF Konjunkturumfragen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.