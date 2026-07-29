29.07. Ascom: Ergebnis H1 
       UBS: Ergebnis Q2 
       Autoneum: Ergebnis H1 
       Glencore: Production Report H1
       UBS-CFA Index Juli

30.07. Bucher: Ergebnis H1 
       Avolta: Ergebnis H1 
       Kardex: Ergebnis H1 
       Bachem: Ergebnis H1 
       DSM-Firmenich: Ergebnis H1 
       Idorsia: Ergebnis H1 
       Inficon: Ergebnis Q2 
       Lastminute: Ergebnis H1 
       Zehnder: Ergebnis H1 
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2
       KOF Konjunkturbarometer Juli

31.07. Coltene: Ergebnis H1 
       Comet: Ergebnis H1 
       Holcim: Ergebnis H1 
       Interroll: Ergebnis H1 
       Clariant: Ergebnis Q2 
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Medacta: Umsatz H1 
       Perrot Duval: Ergebnis H1
       SNB: Ergebnis H1
       BFS: Dienstleistungsumsätze Mai
       BFS: Detailhandelsumsätze Juni

01.08. keine Termine

02.08. keine Termine

03.08. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli
       KOF Beschäftigungsindikator Q3
       Einkaufsmanager-Index  Juli
       Sportradar: Ergebnis Q2 

04.08. AMS Osram: Ergebnis Q2 
       Swiss: Ergebnis H1 
       BFS: Logiernächte Juni

05.08. R&S: Trading update H1
       Sandoz: Ergebnis H1
       Glencore: Ergebnis H1 
       KOF Konjunkturumfragen

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(AWP)