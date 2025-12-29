29.12. keine Termine 30.12. KOF Konjunkturbarometer Dezember 31.12. SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 01.01. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 02.01. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 03.01. keine Termine 04.01. keine Termine 05.01. BFS: Dienstleistungsumsätze Oktober BFS: Detailhandelsumsätze November Einkaufsmanager-Index Dezember Bauernverband SBV: Jahres-MK

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.