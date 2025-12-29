29.12. keine Termine

30.12. KOF Konjunkturbarometer Dezember

31.12. SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3
       SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst

01.01. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst

02.01. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst

03.01. keine Termine

04.01. keine Termine

05.01. BFS: Dienstleistungsumsätze Oktober 
       BFS: Detailhandelsumsätze November
       Einkaufsmanager-Index  Dezember
       Bauernverband SBV: Jahres-MK

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)