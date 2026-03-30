30.03. KOF Konjunkturbarometer März
       SNB: Zahlungsmittelumfrage 2025 

31.03. Jungfraubahn: Ergebnis 2025 
       Adval Tech: Ergebnis 2025 
       Romande Energie: Ergebnis 2025
       SoftwareONE: Ergebnis 2025 
       Valartis: Ergebnis 2025
       Varia US: Ergebnis 2025
       Salt: Ergebnis 2025 
       Syngenta: Ergebnis 2025
       SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4
       Implenia: GV 
       Intershop: GV 
       Mobimo: GV 
       Plazza: GV 
       WEKO: Jahres-MK 

01.04. Asmallworld: Ergebnis 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze Januar
       BFS: Detailhandelsumsätze Februar 
       Einkaufsmanager-Index  März
       Mobiliar: Ergebnis 2025 
       AEW Energie: BMK 2025 
       Clariant: GV 
       Fundamenta: GV 
       Huber+Suhner: GV 
       Leonteq: GV 
       PSP Swiss Property: GV 

02.04. Aevis: Ergebnis 2025
       Lastminute: Definitive Zahlen 
       Mindmaze: Ergebnis 2025
       Montana Aerospace: Ergebnis 2025
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März
       Forbo: GV 

03.04. Karfreitag: Börse geschlossen - Kein AWP-Dienst

04.04. keine Termine

05.04. keine Termine

06.04. Ostermontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst

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(AWP)