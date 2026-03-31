31.03. Jungfraubahn: Ergebnis 2025 Adval Tech: Ergebnis 2025 Romande Energie: Ergebnis 2025 SoftwareONE: Ergebnis 2025 Valartis: Ergebnis 2025 Varia US: Ergebnis 2025 Salt: Ergebnis 2025 Syngenta: Ergebnis 2025 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 Implenia: GV Intershop: GV Mobimo: GV Plazza: GV WEKO: Jahres-MK 01.04. Asmallworld: Ergebnis 2025 BFS: Detailhandelsumsätze Februar BFS: Dienstleistungsumsätze Januar Einkaufsmanager-Index März Mobiliar: Ergebnis 2025 AEW Energie: BMK 2025 Clariant: GV Fundamenta: GV Huber+Suhner: GV Leonteq: GV PSP Swiss Property: GV 02.04. Aevis: Ergebnis 2025 Lastminute: Definitive Zahlen Mindmaze: Ergebnis 2025 Montana Aerospace: Ergebnis 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März Forbo: GV 03.04. Karfreitag: Börse geschlossen - Kein AWP-Dienst 04.04. keine Termine 05.04. keine Termine 06.04. Ostermontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 07.04. Ems-Chemie: Umsatz Q1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Logiernächte Februar Alpine Select: Ergebnis 2025 Meier Tobler: GV

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