31.07. Coltene: Ergebnis H1 Comet: Ergebnis H1 Holcim: Ergebnis H1 Interroll: Ergebnis H1 Clariant: Ergebnis Q2 Leclanché: Ergebnis 2025 Medacta: Umsatz H1 SNB: Ergebnis H1 BFS: Dienstleistungsumsätze Mai BFS: Detailhandelsumsätze Juni 01.08. keine Termine 02.08. keine Termine 03.08. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli KOF Beschäftigungsindikator Q3 Einkaufsmanager-Index Juli Sportradar: Ergebnis Q2 04.08. AMS Osram: Ergebnis Q2 Swiss: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juni 05.08. R&S: Trading update H1 Sandoz: Ergebnis H1 Glencore: Ergebnis H1 KOF Konjunkturumfragen 06.08. Adecco: Ergebnis Q2 Galenica: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis H1 Zurich: Ergebnis H1 CFT: Umsatz Q2 GAM: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis H1 Seco: Arbeitsmarktdaten Juli Amrize: Ergebnis Q2 07.08. Mobimo: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven Juli Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli Amrize: Conf. Call Q2

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