"Worüber sprechen wir jetzt? Es geht um einen fairen Umgang beim Kaufkraftverlust", sagte Christian Lohr in der Nationalratsdebatte. Wenn es wirklich darum ginge, müsste man bei Sozialhilfebezügern, EL-Bezügern, Working Poor und Alleinerziehenden ansetzen. Nur dass diese an der Wahlurne nicht das gleiche Gewicht aufbringen wie Rentnerinnen und Rentner. Wie sagte doch GLP-Nationalrätin Melanie Mettler vor zwei Wochen im SonntagsBlick: "40 Prozent der reichsten Haushalte in der Schweiz sind Rentnerhaushalte."