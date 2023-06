Viel ist derzeit von Steuererleichterungen für erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner die Rede. Keine Frage: Manche der Ü65 sind topfit und wären nicht abgeneigt, zumindest in Teilzeit noch einer Arbeit nachzugehen. Und da es in der Schweiz an Arbeitskräften fehlt, müsste es doch im allgemeinen Interesse sein, die Erwerbsquote der Ü65 zu steigern.