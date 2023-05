Ostern ist das Fest der Auferstehung. Zum heutigen Thema Obligationen hätte das besser gepasst als Pfingsten. Denn auch Obligationen erleben dank steigender Zinsen so etwas wie eine Auferstehung. Befassen wollen wir uns allerdings heute vor allem mit Obligationenfonds. Wie bei Aktien soll damit das Risiko gestreut werden, in der Fachwelt "Diversifikation" genannt. Mit wenig Geld kann man in zig verschiedene Obligationen investieren.