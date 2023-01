Zum Wirtschaftswachstum: Ökonomen rechnen mit einem Wachstum von rund 1 Prozent. Damit bleibt die Schweiz statistisch von einer Rezession verschont. Wobei diese Zahl des Wachstums so oder so ein Schwindel ist. In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, dass die Zuwanderung stärker angestiegen ist als das Bruttosozialprodukt. Das heisst: Pro Kopf hat das Bruttosozialprodukt abgenommen. Wir hatten so etwas wie eine Pro-Kopf-Rezession, ohne dass dadurch in unseren Köpfen eine kollektive Depression um sich gegriffen hätte.