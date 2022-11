Was ist davon zu halten? Will man sich mit einer Google-Suche über Krankenkassen informieren, so erscheinen jene Unternehmen zuoberst, die für die prominente Platzierung bezahlen, was dann auch fettgedruckt mit «Anzeige» transparent gemacht wird. Google Ads, nennt man das. Wer bei Google zuoberst platziert werden will, zahlt im permanenten Auktionsverfahren pro Person, die auf die Anzeige klickt und dann auf der Website des Unternehmens ihre Kontaktdaten eingibt, bis zu 80 Franken, also 10 Franken mehr als für eine Vermittlerprovision. Wobei mit den 80 Franken noch kein einziges Geschäft abgeschlossen wurde.