These 6. Man hat neben der gebundenen Vorsorge 3a auch weitere Ersparnisse, die vorab in Wertschriften angelegt sind. So will man aus Gründen der Risikostreuung das 3a-Geld nicht auch in Aktien und Obligationen anlegen. Hinzu kommt, dass die Vorsorgefonds, die im Rahmen des Sparens 3a erworben werden können, tendenziell höhere Kosten aufweisen als herkömmliche Anlagefonds.