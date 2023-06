Zu denken sei dabei insbesondere an den Arbeitgeberbeitrag. Entspricht er dem gesetzlichen Obligatorium oder geht er darüber hinaus? Zahlt der Arbeitgeber etwas mehr oder gleich viel wie die Arbeitnehmenden? Vom gesamten Pensionskassenvermögen in der Schweiz sind nur etwa 40 Prozent im Rahmen des Obligatoriums angespart worden; 60 Prozent sind überobligatorisch. Da lässt sich in etwa abschätzen, was es heisst, nur gemäss dem obligatorischen Minimum versichert zu sein.