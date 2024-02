Im Münchner Wirecard-Prozess steht an diesem Mittwoch 14 Monate nach dem Auftakt der 100. Verhandlungstag bevor. Als Zeugin geladen ist die frühere Aufsichtsrätin Anastassia Lauterbach. Sie muss sich unter anderem auf die Frage einstellen, ob der Wirecard-Vorstand die Arbeit des Kontrollgremiums erschwerte oder behinderte. Voraussichtlich für Gesprächsstoff in- und ausserhalb des unterirdischen Gerichtssaals sorgen wird aber auch die Freilassung des Kronzeugen Oliver Bellenhaus am Dienstag.

07.02.2024 06:32