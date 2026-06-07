Übertragung auf Grossbildschirmen

Die Eucharistiefeier fand auf einem eigens errichteten Altar mit einer Fläche von rund 600 Quadratmetern statt. Über dem Zentrum des Altars hing eine monumentale Christusfigur, eine Nachbildung des Christusbildes der Schwestern von Bethlehem. Zusammen mit anderen Geistlichen und Ehrengästen befanden sich nach Angaben der Organisatoren etwa 5.000 Personen im unmittelbaren Bereich um den Altar. Die Messe wurde über 42 Grossbildschirme auch in die umliegenden Strassen der Stadt übertragen.