Der Bundesrat wolle sich umgehend an die Arbeit machen, um die Initiative fristgerecht umzusetzen, kündigte Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider nach der Auszählung der Stimmen in Bern vor den Medien an. Noch in diesem Jahr solle der Bundesrat erste Entscheide zur Finanzierung des AHV-Fonds fällen können.