Die von der Armeeapotheke aufgeschaltete Verkaufsplattform Mercato für Pandemieschutzmaterial sei per 21. Juni geschlossen worden, hiess es weiter. Der Aufwand rechne sich nicht mehr und es seien in den letzten Monaten sehr wenige Bestellungen registriert worden. "Der Bedarf an Pandemieschutzmaterial ist gesättigt, und die potentiellen Kunden decken Ihren Bedarf wieder bei Ihren Stammlieferanten", so die Armee auf Anfrage weiter.