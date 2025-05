Das Angebot sei ein Nischenprodukt geblieben, teilte die Schweizer Post am Mittwoch weiter mit. Darum stelle die Post das Angebot ihrer Tochterfirma Notime per Ende September 2025 ein. Aufgrund der beabsichtigten Schliessung des Betriebs von Notime würden voraussichtlich rund 143 Vollzeitstellen in der Deutsch- und Westschweiz gestrichen.