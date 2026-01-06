Mehr als 145 Länder haben sich auf eine Änderung des globalen Mindeststeuerabkommens verständigt und damit einen Kompromiss mit den USA über die Besteuerung grosser Konzerne gefunden. Die nach monatelangen intensiven Beratungen gefundene Einigung stelle sicher, dass Stabilität und Rechtssicherheit im internationalen Steuersystem gewährleistet seien, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit.