Bei einer Explosion mit Folgebrand im Stammwerk des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind dem Unternehmen und der Polizei zufolge 15 Mitarbeitende leicht verletzt worden. Sie seien vorsorglich in der Werksambulanz untersucht worden, hätten diese danach aber wieder verlassen könnten, teilte das Unternehmen mit Sitz in der zweitgrössten Stadt von Rheinland-Pfalz mit. Der Brand sei von der Werkfeuerwehr gelöscht worden.