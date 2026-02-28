Innerhalb von vier Jahren hat die Schweizerische Nationalbibliothek die Anzahl der Zeitungsseiten in ihrer Sammlung mehr als verdoppelt und verfügt nun über 15 Millionen Digitalisate. Das reicht vom «Oberegger Anzeiger» aus Appenzell Innerrhoden bis zu «Der Nachläufer» im Wallis - beides Zeitungen, die es nicht mehr gibt. Noch existierende Titel, die ihre eigenen Online-Plattformen entwickelt haben, sind nicht mit aktuellen Texten abrufbar.