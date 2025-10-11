Das geht aus dem neusten Kakao-Barometer des Voice-Netzwerks und der Entwicklungsorganisation Solidaridad hervor. Die Autoren führen dies auf systematische Versäumnisse zurück: Zwar hätten Unternehmen und Zertifizierer Programme wie Schulungen oder Prämienmodelle eingeführt, doch diese setzten vor allem auf Kontrolle und Symptombekämpfung, statt die Ursachen der Armut anzugehen.