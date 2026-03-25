Im Ringen um eine Lösung im Iran-Krieg spielt auch die Türkei nach Angaben der Regierungspartei eine Vermittlerrolle. Man stehe seit längerem in Kontakt mit dem Iran und den USA und übermittle Botschaften zwischen beiden Parteien, sagte Harun Armagan, stellvertretender Vorsitzender für Aussenbeziehungen der regierenden AK-Partei in der Türkei der Deutschen Presse-Agentur. Noch sei man aber nicht so weit, dass man einen Ort für ein solches Treffen festlegen könne. Das Aussenministerium in Ankara wollte zunächst nicht kommentieren.