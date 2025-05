Die Industrienacht habe mit über 180 Programmpunkten Einblicke in die Arbeitswelten der Region Basel geboten, schrieb der Verein Industrienacht Basel in der Nacht auf Samstag in einem Communiqué. Die Besucherinnen und Besucher hätten beispielsweise Brot gebacken, Bier gebraut, Lichtschalter konstruiert und Implantate getestet.