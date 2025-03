Die türkische Justiz ist in Istanbul mit zahlreichen Verhaftungen gegen die Proteste vorgegangen, die sich gegen die Regierung Erdogan richten. Insgesamt 172 Demonstranten in der Stadt seien verhaftet worden, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, ihre Gesichter mit Masken bedeckt und sich an Gewalt beteiligt zu haben.