Bei einem Schlag gegen ein internationales Betrugs- und Geldwäschenetzwerk sind 18 Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen über fingierte Onlineabonnements auf Scheinwebseiten einen Schaden von mehr als 300 Millionen Euro verursacht haben, wie das deutsche Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilten.