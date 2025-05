SPD wählt Fraktionsspitze am Mittwoch - Parteivorsitz offen

Die SPD muss mit der Nominierung ihres Regierungsteams auch die Fraktionsspitze neu sortieren. Mit den SPD-Parteiflügeln verständigte sich Klingbeil, dass der Parteilinke Matthias Miersch Fraktionschef werden soll. Fraktionsmanager, also Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, soll dafür Dirk Wiese vom konservativeren Seeheimer Kreis werden. Die Fraktion will ihre Führung am Mittwochvormittag neu wählen.